٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٥:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84742526
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هنيـة: تهـديـدات الاحتـلال باغتيـال القـادة لـن تثـنيـنا عن الدفاع عن أرضنا

هنيـة: تهـديـدات الاحتـلال باغتيـال القـادة لـن تثـنيـنا عن الدفاع عن أرضنا

طهران / 6 ايار/مايو/ارنا- أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية في فلسطين (حماس)، إسماعيل هنية، أن "شعبنا لم ولن يقف صامتًا كلما تواصل الاستهداف لمقدساتنا وأقصانا والاستهانة بشعبنا ومشاعر أمتنا العربية والإسلامية".

وشدد هنية في بيان صحفي، مساء الخميس، أن "الأقصى خط أحمر حقيقي، لا يخضع لأي مساومات، ولا يقبل القسمة على اثنين"، مشيرًا إلى أنه "مسجد إسلامي خالص، وحق تاريخي ثابت لأمتنا وشعبنا، وهذا هو العهد والقسم والميثاق".

كما أكد هنية، أن "تهديدات العدو باغتيال القادة لن تثنينا عن الدفاع عن أرضنا وقدسنا، وحقنا في العودة، وتحرير أسرانا"، مشيرًا إلى أن "شعبنا مستمر في مقاومته حتى تحقيق أهدافنا كاملة".

وكان المتطرف الصهيوني إيتمار بن غفير قال: "أصبح دم اليهود مباحا، واستسلمت الحكومة للإرهاب، لماذا لا تستطيع طائرة من سلاح الجو التوجه الى غزة وتدمير منزل السنوار؟".

انتهى ** 2342

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