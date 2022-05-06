هنيـة: تهـديـدات الاحتـلال باغتيـال القـادة لـن تثـنيـنا عن الدفاع عن أرضنا

وشدد هنية في بيان صحفي، مساء الخميس، أن "الأقصى خط أحمر حقيقي، لا يخضع لأي مساومات، ولا يقبل القسمة على اثنين"، مشيرًا إلى أنه "مسجد إسلامي خالص، وحق تاريخي ثابت لأمتنا وشعبنا، وهذا هو العهد والقسم والميثاق".

كما أكد هنية، أن "تهديدات العدو باغتيال القادة لن تثنينا عن الدفاع عن أرضنا وقدسنا، وحقنا في العودة، وتحرير أسرانا"، مشيرًا إلى أن "شعبنا مستمر في مقاومته حتى تحقيق أهدافنا كاملة".

وكان المتطرف الصهيوني إيتمار بن غفير قال: "أصبح دم اليهود مباحا، واستسلمت الحكومة للإرهاب، لماذا لا تستطيع طائرة من سلاح الجو التوجه الى غزة وتدمير منزل السنوار؟".

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