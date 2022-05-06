مصور ايراني يفوز بالميدالية الذهبية في مهرجان التصوير في تركيا

ومهرجان أربلا للتصوير السنوي في تركيا ، ينشط تحت رعاية الاتحاد الدولي للتصوير FIAP ، والاتحاد التركي للتصوير الفوتوغرافي والمنتدى العالمي للتصوير.

وأقيم المهرجان حول آثار الاحتباس الحراري والإبداع وشارك فيه 1413 مصورًا من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم 7982 صورة.

وفاز المصور الایرانی حسين تهوري، بالميدالية الذهبية في المهرجان.

وقد تالق تهوري وهو مدرس التصوير والحكم في المهرجانات المحلية في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

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