حركة المقاومة الشعبية: حماية الأقصى باتت قرارًا بالنسبة لقادة محور المقاومة

وفي حديث لإذاعة النور، أضاف الأزبط أن "معركة كبيرة مفتوحة بدأت على كل الأراضي الفلسطينية، وهناك إرباك كبير في أوساط كيان العدو تُنذر بسقوط حكومته"، مؤكدًا أنّ الوصول إلى أي مكانٍ على الأراضي الفلسطينية لم يعد صعبًا بالنسبة إلى المقاومة وأبطالها، والفعل المقاوم أصبح متاحًا اليوم على كلّ شبرٍ من هذه الأراضي.

وشدد الأزبط على أنّ ما يحدث في المسجد الأقصى معركة حقيقية مفتوحة وحمايته أصبحت قرارًا بالنسبة إلى قادة محور المقاومة

وقتل 4 مستوطنين وأصيب 7 اخرين في عملية نفذها فلسطينيان مساء امس الخميس في "إلعاد" شرق تل "أبيب"، مستخدمين "ساطور" ومسدس".

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