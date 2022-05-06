الاحتلال يحاصر قرى في سلفيت ومواجهات في رام الله ونابلس

وحاصرت قوات الاحتلال قرى الزاوية ودير بلوط ورافات قضاء سلفيت، بعد إغلاق مداخلها وقطع الطريق المؤدي إلى مدينة رام الله وباقي مدن الضفة.

كما منعت قوات الاحتلال المواطنين من مغادرة القرى، وأطلقت النار على المركبات الفلسطينية التي حاولت سلوك طرق بديلة في الزاوية.

وتعتبر دير بلوط من أقرب قرى الضفة الغربية لموقع العملية الفدائية في مستوطنة "العاد".

وفي رام الله، أصيب فجر اليوم مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بقرية دير أبو مشعل.

وأفادت مصادر طبية أن شابين أصيبا بالرصاص المعدني في الرأس جرى نقلهما إلى المستشفى الاستشاري برام الله.

أما في نابلس، فأغلقت قوات الاحتلال طريق رام الله-نابلس أمام حركة السيارات بالتزامن مع تواجد للمستوطنين.

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