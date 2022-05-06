الصحة الإيرانية تسجل 12 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة الى 141 الفا و157 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 375 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و224 الفا و431 شخصا.

وأضافت أن 952 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 999 الفا و709 اشخاص لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و401 ألفا و134 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64مليونا و359 الفا و564 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و592 الف و580 شخصا الجرعة الثانية، و27 مليونا و105الفا و681 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 149 مليونا و57 الفا و825 جرعة.

انتهی*1453