العدو الصهيوني محاصر من قبل المقاومة الإسلامية

واضاف حجة الإسلام أبو ترابي في خطبة صلاة الجمعة بطهران: بالرغم من القيود اللاإنسانية التي فرضت على الأراضي المحتلة حضر أكثر من 200 ألف شخص صلاة الجمعة في القدس وهو أمر يبعث على الأمل ومؤشر على يأس أعداء الإسلام.

وأكد: اليوم الصهاينة محاصرون في غزة وفي الضفة الغربية من قبل المقاومة الإسلامية اللبنانية والحشد الشعبي العراقي والمناضلين في اليمن وكذلك المقاومة الإسلامية والوضع اصبح مختلفا تماما وهذا المسار سيستمر للاجتثاث الكيان الصهيوني واضاف ان مشاركة الناس في مسيرة يوم القدس العالمي مهدت الطريق لتحقيق هذا الهدف.

وفي جانب اخر من تصريحاته لفت أبو ترابي فرد إلى أن الحكومة عازمة على إصلاح البنية والأداء الاقتصادي للبلاد واكد اننا نحتاج إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى.

كما اكد أن المعاناة الاقتصادية التي نراها اليوم هي النتيجة الحتمية للسياسات الاقتصادية التي انتهجت في العقود الأخيرة.

انتهى** 1453

