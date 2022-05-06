على اتحاد البرلمانات الدولية إلغاء عضوية الكيان الصهيوني

وأصدرت الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الجمعة بيانا في ذكرى النكبة واكد البيان ان هذا اليوم یذكرنا باحتلال الاراضي الفلسطينية والقدس الشريف من قبل الكيان الصهيوني الإرهابي تحت حماية الاستعمار البريطاني القمعي والمتغطرس .

وأضاف البيان: اليوم تظهر المقاومة وعمليات المقاتلين الفلسطينيين الشباب في قلب الأراضي المحتلة حيوية وازدهار الشعب الفلسطيني وعدم استسلامه لجريمة الصهاينة وخيانة بعض القادة العرب.

وجاء في البيان: ان حقيقة مرور 74 عامًا من الجريمة والقتل والأسر والتهجير والاستيطان تحت الدعم الكامل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا يمكن أن تقوض عزم الشعب الفلسطيني على تحرير نفسه من نير المحتلين الصهاينة.

وأضاف البيان ان الأمانة الدائمة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية تدعو جميع البرلمانات الإسلامية والعربية والعالم إلى استخدام قدرات البرلمانات لادانة الجرائم الصهيونية ويتحتم على اتحاد البرلمانات الدولية إلغاء عضوية هذا الكيان العنصري في جلسته الأولى ويطلب من المجتمع الدولي خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إعادة اعتماد قرار الجمعية العامة رقم 3379 ضد العنصرية على جدول أعمالها.

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