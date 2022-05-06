الفصائل الفلسطينية تبارك عملية "إلعاد" البطولية

وبارك عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، محمد حميد أبو الحسن، "العملية البطولية في منطقة "إلعاد"، معتبرًا أنّها "تُشكل انتصارًا للمسجد الأقصى المبارك".

وقال في تعليق على العملية إنّ "تدنيس جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين للمسجد الأقصى، تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وشعبنا سيواصل رده على هذا العدوان".

كما باركت حركة "حماس" العملية، وأعلن الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع أنَّه "من جديد تشكّل عملية بطولية نوعية ضربة قاصمة للاحتلال ومنظومته الأمنية وذلك في إطار الردّ على جرائم الاحتلال واقتحامات مستوطنيه للمسجد الأقصى".

وأكد القانوع أنّ الشعب الفلسطيني "سيواصل نضاله ودفاعه عن المسجد الأقصى بكلّ الوسائل والأدوات وضرباته ستصل للصهاينة وقطعان المستوطنين حيثما حلّوا ونزلوا" مضيفا إنَّ "الاحتلال الصهيوني يدفع ثمن جرائمه وسياسته العنصرية بحقّ شعبنا، وشعبنا لن يكلّ أو يملّ حتى كنس الاحتلال".

وفي هذا السياق اعتبر القيادي في حماس حازم قاسم أنّ عملية "إلعاد" هي "جزء من غضب شعبنا على اعتداءات الاحتلال على مقدساته، واقتحام الاقصى لا يمكن أن يمرّ دون عقاب"، مضيفًا بالقول إنّ "ضرباتنا ستصل للصهاينة وقطعان المستوطنين حيثما حلّوا ونزلوا".

ووصف المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم عملية "إلعاد" بأنّها "عمل بطولي شجاع، يأتي كردّ فعل طبيعي على انتهاكات الاحتلال بحقّ المسجد الأقصى المبارك".

وقال برهوم: "الكلّ الفلسطيني يقف إلى جانب المرابطين في القدس، وهذه العملية فعل حقيقي على الأرض وترسل رسالة للاحتلال أنَّ كل جرائمه وانتهاكاته لن ترتد إلّا عليه".

من جهتها، باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العملية البطولية في "إلعاد". وقال مسؤول المكتب الاعلامي في الجبهة بغزة أحمد خريس إنّ "الكيان الغاصب سيركع أمام وحدة شعبنا ووحدة ساحات النضال".

وأضاف خريس: "إنَّ عملية "تل أبيب" الفدائية تعبير مكثّف عن ردّ شعبنا ومقاوميه على الاعتداءات والاقتحامات للأقصى ومحاولات تهويد القدس".

بدورها، باركت "حركة المجاهدين الفلسطينية" عملية إلعاد البطولية، ورأت في بيان لها أنّ هذه العملية هي "جزء بسيط من الرد الطبيعي على الاستهداف الصهيوني للقدس والأقصى"، مؤكّدة أنّ "الشعب الفلسطيني المقاوم مصمم على حماية قدسية المسجد الأقصى بالدم".

وقالت الحركة في بيانها: "تأتي هذه العملية ضربة جديدة للمقاومة يتهاوى أمامها أمن الكيان الصهيوني المؤقت".وأضافت: "نحن أمام انتفاضة ثورية حقيقية يسطرها شعبنا بالدم والنار نصرة للمسجد الأقصى والقدس".

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