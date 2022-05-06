أكثر من خمسة آلاف خرق للهدنة في اليمن خلال شهر

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أنّ خروقات قوى العدوان شملت: عمليات هجومية، محاولات تسلل، غارات جوية، عمليات تحليق بالطيران الحربي والأباتشي والتجسسي، استهدافات صاروخية ومدفعية، تمشيط مكثّف بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى استمرار تحالف العدوان في أعمال القرصنة والحصار باحتجاز وتأخير وصول سفن المشتقات النفطية، ومنع تسيير رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء الدولي. وأكّد أنّ تلك الخروقات أدّت إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين اليمنيين وتضرّر ممتلكاتهم ومزارعهم.

وذكر المصدر أنّ طيران العدوان التجسسي المقاتل، نفّذ أكثر من ألف و748 عملية تحليق في أجواء: الحديدة، مأرب، الجوف، تعز، حجة، صعدة، عمران، صنعاء، البيضاء، الضالع، ولحج، وجبهات ما وراء الحدود. فيما نفّذ طيران العدوان الحربي 22 عملية تحليق في أجواء: مأرب، الجوف، حجة، عمران، الضالع، وجبهات ماوراء الحدود.

وأفاد المصدر نفسه، بأنّ طيران العدوان التجسسي المقاتل والمسلح شنّ أكثر من 80 غارة جوية استهدفت: منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهات: الحديدة، مأرب، حجة، تعز، البيضاء، الضالع، لحج، وجبهات ما وراء الحدود.

ولفت إلى أنّ طيران العدوان الأباتشي نفّذ تسع طلعات جويّة وشنّ غارات وتمشيط على مواقع الجيش واللجان في جبهات مأرب، وما وراء الحدود. ونفذّت قوى العدوان 78 عملية استحداث تحصينات، وطرق جديدة في جبهات: الحديدة، مأرب، حجة، تعز، الضالع، وما وراء الحدود.

وبيّن المصدر أنّ قوى العدوان شنّت ثمانِ عمليات هجومية على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهات: رغوان، العكد، البلق، اللجمة، الفليحة، محزام ماس، وحراضة في محافظة مأرب.

وشنّت مدفعية الجيش السعودي استهدافات على مزارع وممتلكات المواطنين في مديريتي الظاهر وشدا الحدوديتين بمحافظة صعدة.

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