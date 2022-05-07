إصابة 50 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال الصهیوني

وأفادت مصادر طبية، بإصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المطاطي و43 أخرى بالاختناق بالغاز خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدة قريوت جنوب شرق نابلس.

وكانت قوات الاحتلال قمعت المسيرة الأسبوعية في بيت دجن، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

في السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قريوت جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال المستوطنين الذين اقتحموا نبع قريوت.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

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