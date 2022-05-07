الصحة الإيرانية تسجل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم السبت الى 141 الفا و165 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 270 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و224 الفا و701 شخصا.

وأضافت أن 916 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و الفين و258 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و446 ألفا و960 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64مليونا و366 الفا و106 اشخاص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و601 الف و746 شخصا الجرعة الثانية، و27 مليونا و123الفا و383 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 149 مليونا و91 الفا و235 جرعة.

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