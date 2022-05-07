مورا الى طهران للتشاور حول مفاوضات فيينا

وافادت "ارنا"، ان "مورا" سيصل طهران، يوم الثلاثاء- 12 ايار / مايو الحالي.

وكانت وفود الدول المفاوضة قد غادرت العاصمة النمساوية (قبل نحو شهرين) متجهة الى عواصم بلدانها، بعد ان بلغت مرحلة حسم النتيجة النهائية للمفاوضات بين ايران ومجموعة الدول الخمس الى جانب الاتحاد الاوروبي؛ على ان يقوم الطرف الامريكي باتخاذ القرار اللازم في هذا الخصوص.

ومنذ ان غادورا فيينا، باشر كبار المفاوضين في تبادل الرسائل بينهم عبر منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

وبذلك، فإن زيارة "مورا" المرتقبة الى طهران هذا الاسبوع، تأتي ايضا في اطار المتابعات والمشاورات التي يقوم بها المسؤول الاوروبي لحل القضايا الخلافية والعالقة بين طهران و واشطن، وبتالي تيسير عودة الاخيرة الى مجموعة الدول الاعضاء في الاتفاق النووي.

انتهى ** ح ع

