صفري : نائب رئيس الوزراء الروسي قريبا في طهران

"صفري" ادلى بهذا التصريح، خلال تراسه اليوم السبت الاجتماع التنسيقي للجنة التعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا؛ بحضور اعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن المؤسسات المعنية الى جانب سفير ايران لدى روسيا "كاظم جلالي".

وطلب مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية من الحاضرين ان يقدموا اقتراحاتهم حول سبل تنظيم اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين طهران وموسكو.

واشار في هذا السياق، الى زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي "الكساندر نوفاك" لطهران قريبا، ومباحثاته المرتقبة مع النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد مخبر.

واوضح صفري، ان حل المشاكل المتعلقة بتجارة الترانزيت والتعاون الايراني الروسي حول مشاريع النفط والغاز، من المحاور الرئيسية لهذا الاجتماع.

مساعد وزير الخارجية، لفت ايضا بان لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وروسيا ستناقش خلال اجتماعها القادم، ايضا مشروع الغاء تاشيرات الدخول بالنسبة للزيارات السياحية الجماعية بين ايران وروسيا.

انتهى ** ح ع