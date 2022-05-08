تالق مراهقة ایرانیة في بينالي اليابان الدولي للرسم

وتم تقديم 8062 اثرا من 56 دولة بما فيها ايران في معرض كاناغاوا الدولي للرسم.

وتألقت الايرانية بهاره بوريوسف البالغة من العمر 14 عاما عضو مركز التنمية الفكرية في محافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب ايران) في المعرض.

ويعد الحضور الفعال للأطفال والمراهقين المهتمين والموهوبين في الموضوعات الفنية في المهرجانات والمسابقات الدولية أحد أنشطة وبرامج مركز التنمية الفكرية للاطفال والمراهقين.

وسجل الاطفال والمراهقون الايرانيون حضورا ناجحا في مختلف المعارض و المسابقات للرسم والفنون الجميلة بما فيها معرض «لیدیسه» الدولي للفنون الجميلة للأطفال في جمهورية التشيك كما ان "مليكا امجديان "، وهي طفلة فنانة تبلغ من العمر 11 عاما من كرمانشاه، فازت باللقب في مسابقة الرسم اليابانية في العام 2020.

انتهى** 1453



