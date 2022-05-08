حزب الله يدين الهجوم الإرهابي على الجيش المصري

وأصدر حزب الله البيان التالي بهذا الخصوص:
يُدين حزب الله بشدة الهجوم الارهابي الذي تعرضت له وحدة من الجيش المصري في سيناء، ويُعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب المصري الشقيق، ويعتبر ان ما قامت به الجماعات الارهابية هدفه النيل من استقرار وامن مصر وحرف الانظار عن الارهاب الصهيوني في فلسطين وادخال المنطقة مجدداً في اتون الفتن والصراعات الداخلية.
ويُذكر حزب الله بمواقفه السابقة بضرورة التصدي للفكر التكفيري الهدام وعزله وتصدي علماء المسلمين له واتخاذ كل التدابير الاحترازية على امتداد العالم الاسلامي في مواجهته عملياً وسياسياً.
نَسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للشهداء والعافية للجرحى ونتقدم من الشعب المصري الشقيق وذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة.
انتهی**3269
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