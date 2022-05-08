حزب الله يدين الهجوم الإرهابي على الجيش المصري

وأصدر حزب الله البيان التالي بهذا الخصوص‎:

يُدين حزب الله بشدة الهجوم الارهابي الذي تعرضت له وحدة من الجيش المصري ‏في سيناء، ويُعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب المصري الشقيق، ويعتبر ان ما ‏قامت به الجماعات الارهابية هدفه النيل من استقرار وامن مصر وحرف الانظار ‏عن الارهاب الصهيوني في فلسطين وادخال المنطقة مجدداً في اتون الفتن ‏والصراعات الداخلية‎.‎

ويُذكر حزب الله بمواقفه السابقة بضرورة التصدي للفكر التكفيري الهدام وعزله ‏وتصدي علماء المسلمين له واتخاذ كل التدابير الاحترازية على امتداد العالم ‏الاسلامي في مواجهته عملياً وسياسياً. ‎

نَسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للشهداء والعافية للجرحى ونتقدم من الشعب ‏المصري الشقيق وذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة.‏

انتهی**3269