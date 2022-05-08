حماس تعلق على تهديدات إسرائيلية باغتيال قادة المقاومة

وقال: "إن التهديدات الإسرائيلية باستهداف قادة حماس ليست جديدة، وإنها تصريحات فارغة" ‏وأكد: "شعبنا سيواصل نضاله ودفاعه عن المسجد الأقصى‬ بكل الوسائل والأدوات وضرباته ستصل للصهاينة وقطعان المستوطنين حيثما حلّوا ونزلوا".

واضاف:"من جديد تشكل عملية بطولية نوعية ضربة قاصمة للاحتلال ومنظومته الأمنية وذلك في إطار الرد على جرائم الاحتلال واقتحامات مستوطنيه للمسجد الأقصى".

وقد هدد مسئولون إسرائيليون باستهداف زعيم حماس في غزة "يحيى السنوار" وقادة الحركة بدعوى تحريضهم على شن عمليات ضد أهداف إسرائيلية كان آخرها مقتل ثلاثة إسرائيليين قرب تل أبيب قبل يومين في عملية طعن.

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