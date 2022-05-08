قائد البحرية: نتطلع للتواجد الدائم في المياه الحرة على بعد اكثر من 2000 كم

وقال الادميرال ايراني في تصريحه اليوم الاحد خلال مراسم التوقيع على اتفاق للتعاون المشترك بين القوة البحرية للجيش ومنظمة الجهاد الجامعي: ان اساس حركة القوة البحرية للجيش هو توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية الذي له رؤية خاصة لتنمية سواحل مكران (جنوب شرق ايران) لذا فان تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بحاجة الى التربية والتعليم والاهتمام بالتنمية.

واضاف: ان رؤية القوة البحرية للجيش الايراني هي للبحار الحرة ونريد التواجد بصورة دائمة على بعد اكثر من 2 الف كم وبناء عليه يتوجب علينا الاهتمام بتنمية سواحل مكران.

وقال الادميرال ايراني: ان القوة البحرية للجيش هي الساعد الدفاعي للقوات المسلحة الايرانية المتواجدة على بعد اكثر من 2 الف كم في المياه الحرة وتدافع عن مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار إلى الخدمات التي قدمتها القوة البحرية التابعة للجيش للمواطنين في حالات الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل وقال: كانت القوة البحرية رائدة في خدمة الشعب، ونعمل مع منظمة الجهاد الجامعي لتحسين مستوى تدريب وقدرات قواتنا في تقديم الخدمات.

انتهى** 1453