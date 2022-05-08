امیر عبداللهیان يلتقي نظيره البولندي

طهران/ 8 أیار/ مایو/ ارنا- ادان حزب الله اللبناني بشدة الهجوم الارهابي الذي تعرضت له وحدة من الجيش المصري ‏في سيناء، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب المصري.