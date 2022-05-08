٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٢:٤٦ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84745196
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امیر عبداللهیان يلتقي نظيره البولندي

امیر عبداللهیان يلتقي نظيره البولندي

طهران/ 8 أیار/مایو/ ارنا- التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، نظيره البولندي "زبیغنیو راو" اليوم الاحد في مقر وزارة الخارجية بطهران.

ومن المقرر أن يشارك وزیرا الخارجية الایرانی والبولندي في مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات الثنائية.
ووصل وزير الخارجية البولندي الليلة الماضية إلى طهران ومن المقرر أن يلتقي خلال هذه الزيارة بالمسؤولين الإيرانيين.

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