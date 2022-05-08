٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٣:٥٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84745327
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مسؤول : منظمة نقل الدم الايرانية تطبق المعايير الدولية في نشاطاتها التقنية والصحية

مسؤول : منظمة نقل الدم الايرانية تطبق المعايير الدولية في نشاطاتها التقنية والصحية

اراك / 8 ايار / مايو / ارنا – اكد المدير التنفيذي لمنظمة نقل الدم الايرانية "مصطفى جمالي"، على ان هذه المنظمة تطبق في نشاطاتها التقنية والصحية كامل المواصفات والمعايير الدولية.

وخلال تصريحه بملتقى التبرع بالدم الخيري في المحافظة المركزية اليوم الاحد، اشار "جمالي" الى ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها منظمة نقل الدم الايرانية، بما يتناغم وبرامج وانشطتها التقنية والصحية المرموقة لتنال قبول المواطنين. 

ولفت رئيس منظمة نقل الدم الوطنية ايضا، بان متوسط التبرع بالدم على الصعيد العالمي يشير الى 35 شخصا من بين كل الف، بينما يبلغ ذلك في ايران 23 من بين الف شخص؛ الامر الذي يقتضي وضع برامج توعوية مناسبة لبلوغ المستوى المطلوب في مجال التبرع بالدم داخل البلاد.  

انتهى ** ح ع 
 

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