مسؤول : منظمة نقل الدم الايرانية تطبق المعايير الدولية في نشاطاتها التقنية والصحية

وخلال تصريحه بملتقى التبرع بالدم الخيري في المحافظة المركزية اليوم الاحد، اشار "جمالي" الى ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها منظمة نقل الدم الايرانية، بما يتناغم وبرامج وانشطتها التقنية والصحية المرموقة لتنال قبول المواطنين.

ولفت رئيس منظمة نقل الدم الوطنية ايضا، بان متوسط التبرع بالدم على الصعيد العالمي يشير الى 35 شخصا من بين كل الف، بينما يبلغ ذلك في ايران 23 من بين الف شخص؛ الامر الذي يقتضي وضع برامج توعوية مناسبة لبلوغ المستوى المطلوب في مجال التبرع بالدم داخل البلاد.

انتهى ** ح ع

