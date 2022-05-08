قائد الثورة لدى استقبال الاسد : سوريا ارتقت هيبة ورفعة في ضوء انتصاراتها ومقاومتها

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، ان سماحته اكد في هذا اللقاء، على ان "سوريا اليوم ليست كما كانت عليه قبل الحرب، وبالرغم من الاثار المدمرة للحرب، لكن سوريا الآن تحظى باحترام وتقدير اكثر بكثير من السابق، حيث اصبح الجميع ينظر باحترام الى هذا البلد القوي".

واشاد اية الله العظمى الخامنئي، في هذا السياق، بالإنجازات السياسية والعسكرية الكبيرة التي حققتها سوريا خلال الحرب ضد الارهاب.

وصرح سماحته، انه في ضوء المعنويات الرفيعة والتصميم الراسخ لدى شخص الرئيس وكذلك الحكومة الإيرانية لتوسيع التعاون مع سوريا، ينبغي بذل مزيد من الجهود المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين أكثر فاكثر.

يتبع ...** ح ع