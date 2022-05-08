امير عبداللهيان : سنعمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين الايراني والسوري

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الايراني على ضوء زيارة الرئيس السوري "بشار الاسد" اليوم الاحد للجمهورية الاسلامية الايرانية ولقائه مع سماحة قائد الثورة ورئيس الجمهورية.

ولفت "امير عبداللهيان"، بأن "هذه الزيارة اضافت صفحة جديدة الى العلاقات الستراتيجية القائمة بين ايران وسوريا".

واضاف : نحن اليوم، حيث اثمرت المقاومة، مصمّمون على رفع مستوى العلاقات الثنائية بما يليق ومكانة الشعبين الايراني والسوري.

واكد وزير الخارجية عبر تغريدته : ان هزيمة مخطط الارهاب في سوريا، تحقق بفضل هذا التعاون الوثيق بين البلدين.

انتهى ** ح ع