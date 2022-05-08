٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٠٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84745638
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امير عبداللهيان : سنعمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين الايراني والسوري

امير عبداللهيان : سنعمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين الايراني والسوري

طهران / 8 ايار / مايو / ارنا – اكد وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" : اننا مصمّمون على الارتقاء بالعلاقات بين ايران وسوريا، الى المستوى الذي يليق بمكانة شعبي البلدين.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الايراني على ضوء زيارة الرئيس السوري "بشار الاسد" اليوم الاحد للجمهورية الاسلامية الايرانية ولقائه مع سماحة قائد الثورة ورئيس الجمهورية.

ولفت "امير عبداللهيان"، بأن "هذه الزيارة اضافت صفحة جديدة الى العلاقات الستراتيجية القائمة بين ايران وسوريا".

واضاف : نحن اليوم، حيث اثمرت المقاومة، مصمّمون على رفع مستوى العلاقات الثنائية بما يليق ومكانة الشعبين الايراني والسوري.

واكد وزير الخارجية عبر تغريدته : ان هزيمة مخطط الارهاب في سوريا، تحقق بفضل هذا التعاون الوثيق بين البلدين.

انتهى ** ح ع 

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