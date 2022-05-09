رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تطوير العلاقات مع اميركا اللاتينية

وقال آية الله رئيسي في تصريحه الاحد خلال اجتماع الحكومة في الاشارة الى تقرير وزير النفط حول زيارته الى فنزويلا وابرام اتفاقية للتعاون معها: ان اميركا اللاتينية تعد طاقة جيدة بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية لا ينبغي الغقلة عنها في العلاقات الخارجية.

واضاف: ان الاهتمام بافريقيا ايضا بعد انتصار الثورة الاسلامية كان من اولويات السياسة الخارجية للبلاد حيث ينبغي بذل اهتمام خاص بالعلاقات معها الى جانب الاهتمام بالتعامل مع الدول الاخرى.

وفي جانب اخر من تصريحه اشار الى استثمار 17 مليار دولار كمحركات اقتصادية في المشاريع العامة للبلاد وقال: انه ينبغي في هذا المجال اتخاذ خطوات مؤثرة في العام الاول لعمل الحكومة.

واعتبر زيادة الاستثمارات الخارجية والانتاجية ضرورات للنمو الاقتصادي واضاف: انه على جميع الوزارات والمنظمات والاجهزة التنفيذية بذل اهتمام خاص بموضوع الاستثمارات من اجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الانتاجية.

كما اكد بان الحكومة تعتبر من مسؤوليتها منح الهدوء للمجتمع عن طريق تنظيم السوق ومراقبتها عبر اتخاذ تدابير مناسبة وكذلك حل العقد المعيشية للمواطنين.

واوضح آية الله رئيسي بان الحكومة ومن اجل الحفاظ على استقرار السوق وتحسين معيشة الشعب ستقدم مبالغ كمساعدة معيشية لغاية منح بطاقة السلع الالكترونية في سياق عملية اصلاح الدعم المقدم للعملة الصعبة للسلع الاساسية.

انتهى ** 2342