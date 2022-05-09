٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٥:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84745767
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مسؤول برلماني يؤكد على متابعة حقوق الشعب الايراني في المؤسسات الدولية

مسؤول برلماني يؤكد على متابعة حقوق الشعب الايراني في المؤسسات الدولية

طهران / 9 ايار/مايو/ارنا- اكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي محمود عباس زادة مشكيني بانه على وزارة الخارجية ولجنة حقوق الانسان ان تتابع في المؤسسات الدولية حقوق الشعب الايراني التي تعرضت الى اضرار او إضعاف من قبل الكتلة الغربية والجماعات الارهابية او بسبب الحظر.

وقال عباس زادة مشكيني في تصريح صحفي الاحد: ان امين لجنة حقوق الانسان حضر بمعية مندوب وزارة الخارجية اجتماع اللجنة اليوم وقدما تقريرا عن اداء هذا المجال لاعضاء اللجنة.

واضاف: كما تم خلال الاجتماع تقديم تحليل على اساس انموذج SWOT  عن اوضاع البلاد والتهديدات والفرص في مجال حقوق الانسان واستغلال بعض الدول الغربية لقضية حقوق الانسان اداة ضد الشعب الايراني ولفرض الضغوط على الشعوب.

وقال: ان النواب اكدوا بانه على لجنة حقوق الانسان صياغة استراتيجية مبنية على حقائق البلاد وبعد ان تطوي مسارها القانوني اي الموافقة والمصادقة من قبل الجهات العليا، ينبغي على لجنة حقوق الانسان متابعتها كوثيقة لضمان تطبيق حقوق الانسان.

واوضح بانه تقرر خلال الاجتماع ان تتابع وزارة الخارجية بمعية لجنة حقوق الانسان، في اطار المؤسسات الدولية، تلك الحالات التي تلحق الاضرار او تضعف حقوق الشعب الايراني من قبل الكتلة الغربية والجماعات الارهابية والمنافقة والمناهضة للجمهورية الاسلامية او تمس حقوق الانسان للشعب الايراني كالحظر على الادوية.

انتهى ** 2342  

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