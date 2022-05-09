مسؤول برلماني يؤكد على متابعة حقوق الشعب الايراني في المؤسسات الدولية

وقال عباس زادة مشكيني في تصريح صحفي الاحد: ان امين لجنة حقوق الانسان حضر بمعية مندوب وزارة الخارجية اجتماع اللجنة اليوم وقدما تقريرا عن اداء هذا المجال لاعضاء اللجنة.

واضاف: كما تم خلال الاجتماع تقديم تحليل على اساس انموذج SWOT عن اوضاع البلاد والتهديدات والفرص في مجال حقوق الانسان واستغلال بعض الدول الغربية لقضية حقوق الانسان اداة ضد الشعب الايراني ولفرض الضغوط على الشعوب.

وقال: ان النواب اكدوا بانه على لجنة حقوق الانسان صياغة استراتيجية مبنية على حقائق البلاد وبعد ان تطوي مسارها القانوني اي الموافقة والمصادقة من قبل الجهات العليا، ينبغي على لجنة حقوق الانسان متابعتها كوثيقة لضمان تطبيق حقوق الانسان.

واوضح بانه تقرر خلال الاجتماع ان تتابع وزارة الخارجية بمعية لجنة حقوق الانسان، في اطار المؤسسات الدولية، تلك الحالات التي تلحق الاضرار او تضعف حقوق الشعب الايراني من قبل الكتلة الغربية والجماعات الارهابية والمنافقة والمناهضة للجمهورية الاسلامية او تمس حقوق الانسان للشعب الايراني كالحظر على الادوية.

انتهى ** 2342