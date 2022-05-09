"اشتية" يدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين من جرائم الكيان الإسرائيلي

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن اشتية قوله إنه على المجتمع الدولي التدخل لوقف إرهاب الاحتلال المنظم وتوفير الحماية الدولية لشعبنا من بطش فائض القوة العمياء الذي لن ينال من عزيمة شعبنا وإصراره على حماية أرضه والذود عن مقدساته مهما غلت التضحيات.



وأكد اشتية أن عقيدة التوحش تستبد بجنود الاحتلال الذين يمارسون الإعدامات الميدانية بحق أبنائنا، محملاً السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها والتي كان آخرها ارتقاء الشهيد محمود سامي خليل عرام مساء امس الأحد جنوب طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

** وزير إسرائيلي يدعو لترحيل عائلات منفذي العمليات إلى غزة

وفي سياق التطورات في فلسطين المحتله، دعا وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر، امس الأحد، إلى ترحيل عائلات منفذي العمليات في الكيان الإسرائيلي إلى قطاع غزة.



وبرر ساعر مطالبته بزعم إثبات أن كل العائلات كانت على علم مسبق بنية أحد أفراد العائلة تنفيذ العملية.



وفي السياق، نقل موقع القناة السابعة العبرية، عن عضو الكنيست الإسرائيلي ايتمار بن غفير قوله، أنه حان الوقت للتوقف عن الكلام والعودة إلى عمليات الاغتيالات، وهدم منازل منفذي العمليات وطرد ذويهم.

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