حماس: تصعيد الهجمات ضد الفلسطينيين تکشف رعب الاحتلال وعجزه

واضاف: "إن هجمة الاحتلال المسعورة ضد أبناء شعبنا والتي أدت إلى ارتقاء 3 شهداء بدم بارد هذا اليوم تكشف حجم الخوف والرعب الذي يضرب قلب الكيان من جهة، وحالة الإحباط والعجز التي تعصف بأركان حكومته وأجهزتهم الأمنية نتيجة الحالة الشعبية الثائرة ضد جرائمه وانتهاكاته في القدس والأقصى وعموم الضفة".

وبيّن:" أن شعبنا سيواجه هذه السياسة بقوة، مؤكدا أن دماء الشهيدين اللذين ارتقيا اليوم في طولكرم والقدس ستكون شعلة لجماهير شعبنا في الاشتباك مع العدو الغاشم حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

وأوضح: "أن تصعيد الاحتلال جرائمه عبر إطلاق الرصاص الحي على أبناء شعبنا العزل واغتيالهم بدم بارد كما حدث اليوم قرب طولكرم بالضفة المحتلة وعند باب العامود بالقدس وإغلاق وتطويق بوابات المسجد الأقصى المبارك ومنع وصول المصلّين وتقييد حريّتهم في ممارسة شعائرهم الدينية لن تفلح في كسر إرادة شعبنا".

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