إيرانية تقود سيدات العراق لكرة القدم في بطولة غرب آسيا

وقال رئيس اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي فراس بحر العلوم "إن المدربة الإيرانية شهناز ياري والطاقم المساعد لها سيصلون اليوم الإثنين إلى العاصمة بغداد، لتقديم الجهاز الفني الإيراني رسميا لوسائل الإعلام".

وأضاف ان "المدربة الإيرانية وكادرها المساعد سيختبرون عددا كبيرا من اللاعبات بغية التوصل إلى تشكيلة المنتخب الوطني التي ستمثل العراق في بطولة غرب آسيا".

وتابع ان "الاتحاد العراقي سيقيم معسكرا تدريبيا للمنتخب النسوي في بغداد قبل انطلاق بطولة غرب آسيا للوقوف على جاهزية اللاعبات".

وختم ان "المدربة الإيرانية تعد من خيرة مدربي إيران، وهي مكسب للمنتخب العراقي، لاسيما أنها قادت سيدات إيران وتحمل من الفكر التدريبي الكثير الذي يسهم في تطوير كرتنا للمرحلة المقبلة".

انتهى** 1453