وزير الأوقاف السوري: الوحدة الإسلامية تتحقق بتوحيد جهود مواجهة التطرف والإرهاب

وقال السید في كلمته اليوم أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد حاليا في أبوظبي تحت عنوان الوحدة الإسلامية (المفهوم.. الفرص والتحديات): "إن توحيد الجهود والعلاقة بين الدول الإسلامية ينبغي أن يتم على أساس احترام الأوطان وقيم المواطنة" مضيفاً إنه لابد من تبني قيم الدفاع عن الوطن وحقوق المرأة والعلاقة المميزة مع المسيحيين والربط بين الشعائر والمقاصد واحترام العقل والعلم كأساس مشترك تنطلق منه الدول الإسلامية.

واضاف: "لا يمكن أن يقبل الإسلام بالاعتداء على الآخرين وعلى المخالفين وقتلهم وتكفيرهم وعندما شرع القتال والجهاد في الإسلام كان للدفاع عن النفس وليس إرهاباً ولا إجراماً" لافتاً إلى أن الجهاد في الإسلام لا يمكن أن يكون إلا تحت راية الوطن وجيش الوطن ولا يجوز بحال من الأحوال رفع السلاح في وجه الدولة بحجة الجهاد كما تفعل المجموعات الإرهابية.

وینعقد مؤتمر الوحدة الإسلامية في أبوظبي على مدار يومين (8 - 9 مایو) بمشاركة وفود من أكثر من 150 دولة من جميع مناطق العالم.

ويناقش المؤتمر حقيقة الوحدة الإسلامية التاريخية وتجلياتها في مختلف مجالات الحياة وكذلك الظروف التاريخية التي أدت للانحراف في فهم قضية الوحدة الإسلامية.

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