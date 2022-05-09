خطیب زاده : ملتزمون بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق مستدام وجدير بالثقة

واضاف خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين ان المفاوضات كانت متواصلة رغم توقفها في فيينا وذلك عبر تبادل الرسائل، مؤكدا اننا ملتزمون بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق قوي ومستدام وجدير بالثقة.

وذكر ان موقفنا النووي واضح والمفاوضات مستمرة ولم تصل إلى طريق مسدود، مضيفا ان الولايات المتحدة لن تقدم بعودتها إلى الاتفاق هدية إلى طهران، فقد أهدرت حقوق الشعب الإيراني وعليها إعادته.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ان سياسة الضغوط الأمريكية القصوى هي السبب الرئيس للوضع الحالي في مفاوضات فيينا، معتبرا انه إذا اتخذت واشنطن قرارها وردت على النقاط المتبقية وأوفت بتعهداتها دون زيادة أو نقصان يمكن التوصل لاتفاق.

واكد خطيب زاده: لن نسمح في المفاوضات ببقاء أي آلية تمنع إيران من الاستفادة الكاملة من الاتفاق النووي، لافتا الى ان اختزال القضايا العالقة في فيينا برفع الحرس الثوري عن لائحة الإرهاب جزء من حرب نفسية.

وبشأن تفاصيل زيارة منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا" لطهران، قال خطيب زاده: ان المفاوضات بين إيران ومجموعة 4 + 1 كانت متواصلة رغم توقفها في فيينا وذلك عبر تبادل الرسائل، مضيفا انه من المقرر ان یلتقي مورا خلال زيارته طهران مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري كني".

یذکر ان منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا" يعتزم زيارة طهران الاسبوع الجاري لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين حول مفاوضات فيينا.

وافاد مراسلنا ان "مورا" سيصل الى طهران، يوم الثلاثاء 12مايو الحالي.

فيما يتعلق بالخطوات الأخيرة بشأن الإفراج عن الاصول الإيرانية المجمدة قال: لم ننتظر أي طرف ثالث للإفراج عن أموالنا وما أفرج عنه حتى الآن تم بجهودنا ولن نسمح في المفاوضات ببقاء أي آلية تمنع إيران من الاستفادة الكاملة من الاتفاق النووي.

وحول المحادثات الإيرانية السعودية قال خطيب زاده انه لم يحدث أي جديد بعد المحادثات الأخيرة مع السعودیة ونأمل تنفيذ ما تم التوصل إليه وبمجرد وقوع أحداث جديدة سيتم إبلاغها.

واشار متحدث الخارجية الى زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المرتقبة لطهران، مؤکدا ان قطر لطالما دعمت إيران في القضايا الإقليمية.

کما اعلن خطيب زاده عن زیارة مرتقبة لرئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي لإحدى دول الخليج الفارسي خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت الى زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران قائلا: كانت هذه الزيارة على جدول الأعمال منذ عدة أشهر، وقد وصل الرئيس الاسد أمس الاحد ضمن وفد رفيع المستوى الى طهران حيث كان في استقباله وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، ثم عقد اجتماعين مع قائد الثورة الاسلامية اية الله الخامنئي، والرئیس رئيسي.

واوضح خطيب زاده ان سوريا دخلت مرحلة جديدة ومن الطبيعي ان تکون إيران إحدى الدول التي ستختارها للتشاور باعتبارها دولة ساهمت في دحر الإرهاب من سوريا.

وقال متحدث الخارجية بشأن متابعة قضية المواطن الايراني المعتقل في السويد "حميد نوري" ، وعلاقة هذه القضية بقضية المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي المعتقل في ايران: ان جلالي اعتقل قبل سنوات وحُكم عليه بتهمة التجسس، مضیفا إن زمرة المنافقين الارهابية تقوم بتسييس المحكمة، والحكومة السويدية تسمح بذلك، وهذا امر مثیر للريبة.

ووصف خطيب زاده محکمة حمید نوري بانها لا تتسم بالصلاحية وغير شرعية، وانها حرمت نوري من حقوقها الاساسية، قائلا: لتعلم الحكومة السويدية اننا لن ننسي قضية تجسس جلالي بهذه الإجراءات الاستفزازية.

یذکر أن المواطن الايراني حميد نوري قد اعتقل قبل نحو عامين ونصف حين وصوله الى العاصمة السويدية ستوكهولم ونقل على اثرها الى زنزانة انفرادية على الفور. وبناء على مزاعم فارغة ومتناقضة لزمرة المنافقين الارهابية فانه كان سجانا لهم في عقد الثمانينات من القرن الماضي. وخلافا لكل القوانين الدولية لم يسمح لحميد نوري الاتصال مع اسرته لغاية 4 اشهر من بدء اعتقاله. كما لم يسمح الجهاز القضائي السويدي له بلقاء اسرته وهو في زنزانة انفرادية منذ عامين.

واجرت السويد 90 جلسة محاكمة له لغاية الان الا انها لم تراع ظروف المرافعة المنصفة باي شكل من الاشكال، وفي جلسات المحاكمة هذه ادلى اكثر من 80 شاهدا وغالبيتهم من زمرة المنافقين الارهابية بشهاداتهم ضد حميد نوري الا ان المحكمة لم تسمح للشهود الذين تطوعوا للادلاء بشهاداتهم لمصلحته.

وحول الازمة الاوکرانیة قال أنه لا ينبغي أن نسمح باستمرار الحرب بين أوكرانيا وروسيا، مضيفًا: سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بين البلدین.

وتابع قائلا: ان امیر عبداللهیان نقل رسالة وزير الخارجية الأوكراني إلى نظیره الروسي سيرغي لافروف، مؤكدا على ضرورة إنهاء الحرب مع اجراء المحادثات الروسية الأوكرانية.

وردا على مزاعم بعض وسائل الإعلام عن رفض ایران التشاور حول قضية المياه المشتركة، قال ان إيران لديها رؤية شاملة حول المياه المشتركة والمياه الحدودية ونعتقد أنه لا يمكن لأي دولة في المنطقة ومنها ایران وافغانستان وترکیا والعراق، إدارة المياه المشتركة بمفردها.

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