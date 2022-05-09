قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من العمال

وافادت وكالة ارنا نقلا عن مكتب حفظ ونشر أعمال آية الله الخامنئي، ان سماحة قائد الثورة الاسلامية استقبل، اليوم، في حسينية الامام الخميني (رض) في طهران حشداً من العمال من جميع أنحاء البلاد.
وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل هذا اللقاء.
انتهى** 1453
طهران/ 9 أیار/ مایو/ ارنا- استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية أية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح اليوم الاثنين حشدا من العمال.
وافادت وكالة ارنا نقلا عن مكتب حفظ ونشر أعمال آية الله الخامنئي، ان سماحة قائد الثورة الاسلامية استقبل، اليوم، في حسينية الامام الخميني (رض) في طهران حشداً من العمال من جميع أنحاء البلاد.
وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل هذا اللقاء.
انتهى** 1453
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