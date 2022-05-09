قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من العمال

طهران / 10 ايار / مايو / ارنا _ قال الأمين العام لحزب الله لبنان "السيد حسن نصر الله" خلال كلمته المتلفزة بالمهرجان الإنتخابي في بيروت وجبل لبنان الثلاثاء : أُبلغت من خلال قنوات دبلوماسية رسالة تقول إن الاسرائيليين يؤكدون أنهم لا يريدون القيام بأي عمل باتجاه لبنان”؛ مؤكدا “نحن لا نثق بالعدو ولا برسائله ولا بتصريحات رئيس حكومته ولذلك استنفارنا وجهوزيتنا ستبقى إلى حين انتهاء المناورات الإسرائيلية..هذه الرسالة العلنية أو الضمنية هي نتيجة قوة وحضور المقاومة والعدو يعرف أن الكلام الذي يقال في يوم القدس تقف خلفه رجال ومقدرات وبيئة حاضنة ومقاومة قوية وحقيقية، واضاف "نحن لن نسمح بأي اعتداء أو تجاوز على لبنان أيا يكن السبب”.