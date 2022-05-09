شركة معرفية ايرانية تفوز بجائزة مسابقة "A" الدولية للتصميم

مسابقة وجوائز "A" للتصميم هي مسابقة دولية سنوية رائدة في العالم للتصميمات التشكيلية. حيث يتم تقسيم أوسمة مسابقة "A" للتصميم إلى مجموعة واسعة من المجالات الإبداعية لتسليط الضوء على أفضل المصممين من جميع البلدان في جميع التخصصات. وتتضمن لجنة تحكيم المسابقة من الأكاديميين ذوي الخبرة ورجال الصحافة البارزين والمحترفين المؤسسين.

وفازت شركة إيرانية معرفية بالميدالية الفضية في مسابقة "A" الدولية للتصميم في قسم المعدات الطبية عن منتجيها جهاز التصوير بالموجات فوق الصوتية وجهاز تخطيط صدى القلب تحت الاسمين التجاريين ZINO و LUNA.

وكانت هذه الشركة فازت سابقا بجائزة IDA Design 2021 للتصميم الصناعي في الولايات المتحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها شركة ايرانية منتجة للمعدات الطبية من الفوز بهذا اللقب في مسابقات دولية تشارك فيها شركات عالمية ذات الصيت العالي.

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