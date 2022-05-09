قائد الثورة الاسلامیة :نشكر العمال ونقبل أيديهم اتباعا لسنة النبي الاكرم (ص)

وافادت وكالة "ارنا" نقلا عن مكتب حفظ ونشر أعمال آية الله الخامنئي، ان سماحته اكد لدى استقباله اليوم الاثنين في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران حشداً من العمال الذين قدموا من انحاء البلاد : ان رؤية الاسلام حيال العمل والعمال قائمة على تكريم هذه الشريحة الكادحة وتقدير جهودهم؛ وذلك خلافا للنظام الراسمالي والامبريالية او الشيوعية الاستعراضية في هذا الخصوص.

واضاف : ينبغي تقييم جهود العمال وتحديد اثمانها داخل المجتمع، لان الدين الاسلامي المبين ايضا يقيّم جهودهم.

ولفت قائد الثورة الاسلامية، بان العمال تصدّوا على الدوام لسياسة العدو الرامية الى تعطيل إنتاج البلاد، وهم في طليعة هذه المواجهة؛ مبينا ان العمال، يشلكون العمود الفقري والركيزة الأساسية للإنتاج الوطني.

وتابع سماحته : منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، اثبت العمال أن دوافعهم الوطنية لامعة وبارزة في جميع المجالات، ومنها المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية؛ مردفا ان تقديم 14 ألف شهيد من العمال خلال فترة الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات المفروضة على ايران من جانب نظام صدام البائد) خير دليل على هذه التضحيات.

وفي اشارة الی الدور الاقتصادي البارز للشريحة العمالية في البلاد، صرح اية الله الخامنئي : ان سياسة الأعداء تركزت منذ البداية وخاصة خلال السنوات الـ 15 الاخيرة، على شلّ الإنتاج المحلي بمختلف الوسائل؛ ومنها فرض الضغوط الاقتصادية والحظر على ايران.

وعلى الصعيد نفسه، أشاد سماحته بصمود العمال الايرانيين الذين فوتوا الفرص على العدو ولم يسمحوا له ان يحقق مآربه البغيضة رغم الحظر الذي اشتدت حدته في الفترة الاخيرة.

وتطرق قائد الثورة الى المشاكل التي تطال الشريحة العمالية في البلاد؛ متطلعا بان تعالج عبر الخطط التي وضعتها الحكومة الايرانية الجديدة، ولافتا الى ضرورة التركيز على 3 محاور اساسية لتحسين ظروف العمال الايرانيين، وهي : تعزيز فرص العمل، وبناء علاقة قائمة على اسس العدل والانصاف بين العمل وراس المال، وتوفير الامن الوظيفي للشريحة العمالية.

واشار، بان احياء ودعم الشركات المعرفية يشكل احد الاليات التي تساعد على تعزيز فرص العمل داخل البلاد.

كما اشاد سماحته باداء الحكومة وبرامجها في سياق تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد؛ داعيا الجميع بما في ذلك السلطات العليا ومؤسسات القطاع العام والخاص وابناء الشعب الايراني لمدّ يد العون الى الحكومة من اجل تحقيق اهدافها الوطنية.

وحذر قائد الثورة من تزايد ظاهرة التهريب والاستيراد المفرط للسلع؛ مدلّلا على ذلك بانه يشكل صدمة كبيرة لمسيرة الانتاج المحلي.

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