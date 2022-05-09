قيادي يمني لـ"ارنا": السعودية لا تفي بالتزاماتها بوقف إطلاق النار في اليمن

وقال القبلي في مقابلة خاصة مع مراسل وكالة ارنا: هناك حديث كثير عن وقف إطلاق النار، لكن في الواقع لا نرى شيئًا من هذا القبيل. ولا تزال المطارات والموانئ اليمنية تحت الحصار. هناك وقف جزئي لإطلاق النار، وكذلك على الضربات الجوية لليمن، لأن اليمن يعتبر نفسه ملزمًا بالوفاء بالتزاماته، لكن الطرف الآخر لا يفي بوعده.

وأشار القبلي إلى الأكاذيب السياسية من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية، قائلا: إنهم يحاولون إضفاء الشرعية على العدوان السعودي وغض الطرف عن الجرائم ضد الإنسانية ضد اليمنيين.

وتابع، كنا نعتقد أن سلاحنا كان يجب أن يستهدف الصهاينة، لكن العدوان السعودي غير اتجاهه، مؤكدا انه بتضافر جهود جبهة المقاومة استطاع اليمن أن يحافظ على استقراره.

وقال: زادت القدرة العسكرية اليمنية بشكل ملحوظ ؛ اليمن لديها الآن إمكانات بشرية كبيرة، لقد اجتاز التدريب الصعب بنجاح وملايين اليمنيين الآن على درجة عالية من التدريب العسكري.

وأشار إلى التطور الكبير للجيش اليمني اليوم، قائلا: اليمن لديها الآن تكنولوجيا عسكرية متطورة في أبعاد الصواريخ والطائرات بدون طيار، وستلعب هذه القدرات دورًا فاعلًا للغاية في الحرب الحاسمة مع الكيان الصهيوني.

وأضاف، نحن فخورون بالجمهورية الإسلامية الايرانية وجبهة المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق...نحن الآن جسد واحد في جبهة المقاومة ويمكننا هزيمة الكيان الصهيوني الغاصب.

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