رباعة ايرانية تحصد الميدالية الفضية في بطولة العالم لرفع الاثقال

وتمكنت السيدة جمالي في محاولتها الاولى من رفع ثقل 94 كغ خطفا، وفي محاولة الخطف الثانية رفعت ثقل الـ 98 كغ، كما تمكنت في الثالثة من رفع ثقل الـ 100كغ خطفا، لتحل بالمركز الثاني وتحصد الميدالية الفضية بعد الرباعة الاوزبكية "تورسونوي جابورفا" التي خطفت ذهيبة هذه البطولة.

يذكر ان بطولة العالم لرفع الاثقال، بدات باستضافة اليونان في 2 ايار / مايو الحالي لفئتي الرجال والنساء، وبمشاركة 304 رياضيين من 61 دولة في انحاء العالم.

وعن المنتخب الايراني لرفع الاثقال، فقد شارك الرباعان "علي رضا يوسفي" والسيدة "يكتا جمالي" في هذه البطولة.

انتهى ** ح ع