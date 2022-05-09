وزير الثقافة : معرض طهران الدولي للكتاب انطلاقة جديدة للتعاون الثقافي بين ايران وقطر

جاء ذلك في مدونة نشرها وزير الثقافة الايراني على حسابه بموقع اينستغرام اليوم الاثنين؛ حيث اشار الى زيارته امس لمصلى الامام الخميني (رض) الكبير والذي يستضيف الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض طهران الدولي للكتاب، وتفقده سير الاعمال التحضيرية لهذا الحدث الثقافي الدولي.

واشار "اسماعيلي" الى ان المعرض انعقد خلال العامين الماضيين عبر الفضاء الافتراضي وذلك في سياق الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا داخل البلاد؛ مبينا ان الدورة الحالية لمعرض الكتاب في طهران ستقام حضوريا وافتراضيا.

واضاف، ان القسم الحضوري يضم 170 دار نشر اجنبي والفا و700 دار محلي، بينما يبلغ عدد دور النشر (الاجنبية والمحلية) المشاركة في القسم الافتراضي لهذا المعرض، الفين و800 دار.

وحول الشخصيات الثقافية الاجنبية التي ستشارك في معرض طهران الدولي للكتاب هذا العام، اعلن وزير الثقافة حضور ممثلين عن 32 دولة؛ مصرحا انه في ضوء الرؤية التي تحملها الحكومة ازاء العلاقات مع دول الجوار، فقد تم دعوة قطر لتحل ضيف شرف على هذا المعرض.

علما ان مراسم افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض طهران الدولي للكتاب، ستقام غدا الثلاثاء (10 ايار/ مايو)، بينما يفتح المعرض ابوابه على زواره اعتبارا من يوم الاربعاء 11 ايار ويستمر على مدى 11 يوما.

انتهى ** ح ع