٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٤٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84746917
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مصدر مسؤول : معرض ايران الدولي لصناعة النفط يضم 1200 شركة اجنبية ومحلية

مصدر مسؤول : معرض ايران الدولي لصناعة النفط يضم 1200 شركة اجنبية ومحلية

طهران / 9 ايار / مايو / ارنا – اعلنت شركة النفط الايرانية، ان المعرض السادس والعشرين لصناعة النفط سيبدا اعماله باستضافة ايران، اعتبارا من 13 الى 16 ايار الحالي؛ ويضم 1200 شركة محلية واجنبية على مساحة 40 الف متر مربع.

واكدت الوزارة في بيان لها اليوم، ان معرض صناعة النفط الدولي، يشكل رمزا لاقتدار وسياسات وزارة النفط الايرانية على صعيدي الاقتصاد وتقنية الطاقة.

واضاف هذا البيان، ان اعين الكثيرين اليوم متجهة صوب صناعة النفط الايرانية اكثر من اي امر اخر؛ وذلك في ضوء الحظر الراهن وتاثيره على اداء وزارة النفط الوطنية في هذا الخصوص.

كما لفت البيان، بان تنظيم المعرض الدولي السادس والعشرين لصناعة النفط في ايران، وسط التطورات والتوترات المختلفة التي تطال قطاع الطاقة اليوم، سيسلط مزيد من الاضواء على هذا الحدث الدولي الهام.

انتهى ** ح ع    

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