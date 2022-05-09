وزير خارجية بولندا يشيد بحسن استضافة الايرانيين للاجئين البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية

واشار رايو الى ان الشعب الايراني واهالي اصفهان ساعدوا واستضافوا قبل 80 عاما ابان الحرب العالمية الثانية 2600 طفل يتيم ولاجئ بولندي وقال: ان البولنديين جعلوا سلوك الايرانيين قبل 8 عقود انموذجا لهم واستضافوا 3 ملايين اوكراني.

واضاف وزير الخارجية البولندي في حديثه خلال مراسم افتتاح معرض صور الطفل البولندي بعنوان (نحو الامل) في اصفهان وسط ايران: في الحقيقة نحن جميعا في مجتمع اخلاقي مشترك يتمثل بالقدرة على التمييز بين الظالم والمظلوم والمهاجم والمدافع.

وقال: ان الكثير من اللاجئين البولنديين لم يغادروا ايران واصفهان بعد الحرب في العام 1946 في حين كان بامكانهم العودة الى وطنهم ذلك لانهم كانوا يحملون شعورا جيدا في ايران بحيث قرروا البقاء والعيش فيها.

واضاف: لقد التقيت يوم امس بابناء واحفاد اللاجئين البولنديين في ايران وكانوا يحملون مشاعر جيدة جدا وان انموذج سلوكنا اليوم تجاه اللاجئين الاوكرانيين هو سلوك الشعب الايراني تجاه اللاجئين البولنديين في ذلك العهد.

واشار رايو الى فيديو كليب عرض في هذه المراسم عن اللاجئين البولنديين قائلا: ينبغي التفكير مرة اخرى بكلام احدى السيدات البولنديات في هذا الفيديو والتي قالت انها فرت من جهنم (بولندا خلال الحرب) الى الجنة (ايران)، آمل بان يصل كل اللاجئين في العالم الى مثل هذه الجنة.

انتهى ** 2342