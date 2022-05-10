امين عام منظمة ايكو: ملتقى "ساري 2022" يعزز الاواصر بين مدن دول المنظمة

وقال ناظري في تصريح للصحفيين الاثنين حين وصوله الى محافظة مازندران للمشاركة في المراسم الافتتاحية لملتقى "ساري 2022" في الاشارة الى ان ايران تحظى بمكانة خاصة في مجال السياحة: ان ايران دولة منقطعة النظير من ناحية الاثار التاريخية والطبيعة الجميلة وان تنظيم هذا الحدث يمكنه التعريف اكثر فاكثر بنقاط الجذب السياحية في ايران للسياح من دول المنطقة.

واضاف: ان الاعلان عن مدينة ساري عاصمة سياحية للدول الاعضاء في منظمة "ايكو" في العام 2022 بعد مدينة دوشنبة التي كانت في العام الماضي يعد فرصة مناسبة للتعريف بطاقات محافظة مازندران لدول المنطقة ومؤشر الى الاصرة التي تربط بين مدن الدول الاعضاء في المنظمة.

واوضح بانه سيتم اليوم الثلاثاء فضلا عن مراسم الافتتاح لملتقى "ساري 2022" عقد اجتماع دوري لمجلس النواب الدائمين للدول الاعضاء في منظمة "ايكو" وقال: سيتم في هذا الاجتماع البحث حول قضايا التعاون المهمة والتناغم الاقتصادي لتحقيق المزيد من التعاون في اطار "ايكو".

وستقام مراسم الافتتاح لملتقى "ساري 2022" اليوم الثلاثاء بحضور وزير الثقافة والسياحة والصناعات اليدوية الايراني وامين عام منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" خسرو ناظري وسفراء 9 دول اعضاء في المنظمة.

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