المدير العام للصليب الأحمر الدولي: محادثاتي مع المسؤولين الايرانيين كانت ايجابية

ووصف مارديني الذي زار ايران الاسبوع الماضي في مقابلة مع وكالة فرانس برس، المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين بأنها إيجابية قائلا كانت لدينا وجهات نظر مشتركة حول مختلف القضايا.

واضاف : ناقشت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الإيراني سبل توفير الخدمات الصحية الحيوية للاجئين والمهاجرين الأفغان.

واعتبر تأثيرات الحرب والعنف على الوضع في اليمن وسوريا ، وقضیة تغير المناخ ، والبحث عن المفقودين في الحرب التي فرضها نظام صدام البائد علی ايران في ثمانينات القرن الماضي من الموضوعات التي نوقشت في ايران.

وقال إن نحو 40 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد هذه الحرب (الحرب العراقية المفروضة على ايران) مؤکدا علی دعمه لحكومتي إيران والعراق في الكشف عن مصير المفقودين.

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