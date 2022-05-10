امیر عبداللهیان: لا يمكن القبول باجراءات تركيا في بناء السدود على المياه الحدودية

وأشار حسين أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء، خلال حضوره بالمجلس الشوری الاسلامي ، إلى جهود الجهاز الدبلوماسي لحل قضية المياه الحدودية، قائلا ليس لدينا خلاف مع نواب المجلس حول المياه الحدودية.

وأضاف: ناقشت مع وزير الخارجية التركي في الأشهر الأخيرة ثلاث مرات على الأقل حول هذه القضية وطلبت منه ایلاء الاهتمام الجاد تجاه ما يجري بشأن بناء السدود على نهر أرس الحدودي وذلك على اساس سياسة حسن الجوار.

وقال لم يكن هناك اتفاق ثنائي بين طهران وأنقرة بشأن التعاون المائي في الماضي، لكننا قدمنا طلبًا إلى الحكومة التركية قبل أربعة أشهر لإنشاء لجنة مياه ثنائية مشتركة لمعالجة المخاوف في هذا المجال لنتأکد من أن السدود التركية ليس لها تأثير سلبي على المیاه التي تجري في تركيا و تمتد الی داخل اراضينا.

وقال: ان فريقا من خبراء وزارة الخارجية ووزارة الطاقة الايرانية قام بزيارة الى تركيا كما من المقرر ان يزور وفد من تركيا ايران قريبا.

واوضح وزير الخارجية بان جميع الاجراءات القانونية والسياسية بين ايران وتركيا قد انجزت بهذا الصدد وقال انه اجرى محادثات مسهبة مع الجانبين العراقي والتركي حول قضية بناء السدود.

وعن السبب في عدم رفع ايران شكوى ضد تركيا على الصعيد الدولي قال: لو كانت تركيا عضوا في معاهدة نيويورك 1997 لكان بامكاننا المضي بهذه القضية عن طريقها الا اننا اليوم نتابع القضية عن طريق اللجنة الحدودية المشتركة وكذلك في اطار العلاقات الدبلوماسية.

وفي جانب اخر من تصريحاته واعرب اميرعبداللهيان عن استيائه من تعاطي مجلس الحكم الأفغاني المؤقت تجاه نهر هيرمند الحدودي قائلا ان قضية حقوق إيران المائية تعتبر أحد الأمثلة لاختبار كيفية التفاعل بين إيران وأفغانستان".

ورداً على سؤال حول سبب عدم اتخاذ إجراءات جادة حتى الیوم فيما يتعلق بالأنهار الحدودية ، بما في ذلك نهر هیرمند الحدودی، أعلن عن عقد اجتماعات مشتركة بین اللجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في االمجلس الشوري الاسلامي ووزارة الخارجية لبحث هذه القضیة قریبا .

واضاف أن الجهود التي يبذلها نواب مجلس الشورى الإسلامي لمتابعة حقوق إيران المائية فيما يتعلق بالأنهار الحدودية توفر لنا الارضیة المناسبة لمتابعة هذه القضية.

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