١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١١:٤٩ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84747403
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الاتحاد العالمي لكرة الطائرة جلوس يشيد بجهود المنتخب الوطني الايراني

الاتحاد العالمي لكرة الطائرة جلوس يشيد بجهود المنتخب الوطني الايراني

طهران / 10 ايار/مايو/ارنا- أشاد الاتحاد العالمي لكرة الطائرة جلوس بجهود المنتخب الوطني الايراني لدوره في تطوير هذه الرياضة والترويج لها.

وأعرب الاتحاد العالمي لكرة الطائرة جلوس عن شكره للشخصيات البارزة في هذا المجال لدورهم في تعزيز وتطوير هذه الرياضة وذلك من خلال إرسال لوحة موقعة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطائرة لهذه الشخصيات.
وكان  "صادق بيغديلي"، و"جليل ايمري"، و"مرتضى مهرزاد"، و"رمضان صالحي" و"عيسى زيراهي" من اعضاء المنتخب الوطني الايراني الذين تمت الاشادة بجهودهم.

ويُعد فريق الكرة الطائرة جلوس في إيران أحد أكثر الفرق الرياضية فخراً في العالم، وقد فاز بالعديد من الألقاب في السنوات الأربعين الماضية.

وفاز المنتخب الإيراني بسبع ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في أولمبياد المعاقين وعدة ألقاب في بطولة العالم.كما فاز بثلاث ميداليات ذهبية في الجولات الثلاثة الأخيرة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية. وأحرز ميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

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