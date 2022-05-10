الاتحاد العالمي لكرة الطائرة جلوس يشيد بجهود المنتخب الوطني الايراني

وأعرب الاتحاد العالمي لكرة الطائرة جلوس عن شكره للشخصيات البارزة في هذا المجال لدورهم في تعزيز وتطوير هذه الرياضة وذلك من خلال إرسال لوحة موقعة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطائرة لهذه الشخصيات.

وكان "صادق بيغديلي"، و"جليل ايمري"، و"مرتضى مهرزاد"، و"رمضان صالحي" و"عيسى زيراهي" من اعضاء المنتخب الوطني الايراني الذين تمت الاشادة بجهودهم.

ويُعد فريق الكرة الطائرة جلوس في إيران أحد أكثر الفرق الرياضية فخراً في العالم، وقد فاز بالعديد من الألقاب في السنوات الأربعين الماضية.

وفاز المنتخب الإيراني بسبع ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في أولمبياد المعاقين وعدة ألقاب في بطولة العالم.كما فاز بثلاث ميداليات ذهبية في الجولات الثلاثة الأخيرة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية. وأحرز ميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

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