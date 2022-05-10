مفتي عمان ينتقد التطبيع مع الاحتلال الصهیوني

وأضاف: " إن من أسوأ ما وقعت فيه الأمة هو تخاذلها عن الدفاع عن مقدساتها في أرض الإسراء والمعراج وترك تعاونها على تحريرها".



واعتبر في تغريدة على حسابه في تويتر "أن مسؤولية تحرير المقدسات هي مسؤولية الأمة جميعا لا تختص بقومية ولا بشعب دون غيره، على أن المسلمين هم يد على من سواهم؛ فخذلان المسلم هو خذلان للدين"، مضيفا: "فمتى ينتبه المسلمون لذلك؟".

كما هاجم المطبعين بشكل غير مباشر، معتبرا "أن اتباع هوى العدو والشد من أزره ضد بني الإسلام هو أشد جرما، وأن ذلك لا يصدر إلا ممن في قلبه مرض، وهو طريق إلى الردة عن الإسلام".

واستشهد بآيات من سورة المائدة تشنع على من يسارعون باتخاذ أعداء الأمة أولياء والارتماء بأحضانهم.

ودأب على بيان رأيه في الأحداث التي تدور في فلسطين، وعلى التضامن مع أهلها ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه هاجم أكثر من مرة من يمدون يدهم للاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق الفلسطينيين.

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