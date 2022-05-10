استمرار تراجع عدد الوفيات و الاصابات .. الصحة الإيرانية تسجل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء الى 141 الفا و192 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل460 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و226 الفا و219 شخصا.

وأضافت أن 836 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 10 الاف و698 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و582 ألفا و635 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64مليونا و398 الفا و577 اشخاص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و648 الفا و380 شخصا الجرعة الثانية، و27 مليونا و216الفا و318 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 149 مليونا و263 الفا و275 جرعة.

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