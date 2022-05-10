ايران وجمهورية آذربيجان توقعان بروتوكولا للتعاون الجمركي

وقال مقدسي في تصريح له الثلاثاء حول اللقاء الذي جرى مع الجانب الاذربيجاني في مدينة جلفا بمحافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب ايران: ان هذا البروتوكول يضم 13 بندا ويتضمن توسيع وتسريع وتنسيق التبادل التجاري والجمركي بين البلدين.

واضاف: انه تم التاكيد خلال اللقاء ايضا على التسهيل والاسراع بتنفيذ مذكرة التفاهم للتزانريت ثلاثي الجانب بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان وروسيا.

واعلن مقدسي استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لافتتاح جمرك "خداآفرين" الحدودي واضاف: ان هذا الجمرك يحظى بالبنية التحتية اللازمة لاعادة افتتاحه وفيما لو ابدت جمهورية اذربيجان الاستعداد اللازم فان هذا الامر سيتحقق.

كما اكد رئيس مصلحة الجمارك الايرانية ضرورة زيادة طاقة جمرك آستارا من اجل توسيع عملية التبادل الجمركي بين البلدين عبره.

انتهى ** 2342