استشهاد صحفية فلسطینية برصاص الاحتلال في الضفة

وقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة ابوعاقلة برصاصة حية في الرأس.

من جانبها، أكدت قناة "الجزيرة" أنها كانت ترتدي سترة الصحافة ومع ذلك تم استهدافها بينما كانت تقوم بمهمتها الصحافية.

وقبل استشهادها بنحو ساعة، أفادت ابوعاقلة، القناة بآخر رسالة صحافية جاء فيها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين وتحاصر منزلاً في حي الجابريات.

يذكر أن قوة إسرائيلية كانت قد اقتحمت مدينة جنين وحاصرت منزلاً لاعتقال فلسطيني، مما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع عشرات الفلسطينيين.

وأوضح شهود أن الجيش أطلق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين والطواقم الصحافية.

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