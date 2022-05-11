١١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١١:١٨ ص
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84748762
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الأمم المتحدة تدين مقتل الصحفية أبوعاقلة

الأمم المتحدة تدين مقتل الصحفية أبوعاقلة

طهران/ 11 أیار / مایو/ ارنا- أدانت الأمم المتحدة بشدة مقتل الصحفية "شيرين أبو عاقلة" وتدعو لإجراء تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين.

أدانت الامم المتحدة، الیوم الأربعاء، مقتل الصحفية الفلسطینية و مراسلة قناة "الجزیرة" شيرين أبو عاقلة برصاص الجیش الإسرائيلي في مخیم جنین داعية إلى تحقيق  عاجل عن هذه الحادثة.

واستشهدت صباح الیوم (الاربعاء) الصحافية الفلسطینية ومراسلة قناة "الجزيرة"، "شيرين أبو عاقلة" بعد إصابتها برصاص الجيش الصهیوني أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وكانت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من قبل جيش الاحتلال، حيث أصيبت برصاصة مباشرة بالرأس.

وقال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن "شيرين استشهدت بعد إصابتها برصاص قناص إسرائيلي خلال تغطيتها الأحداث في جنين"، وفند المزاعم الإسرائيلية بأن شيرين "أصيبت برصاص مسلحين فلسطينيين"، كما يدعي جيش الاحتلال.

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