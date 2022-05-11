قائد الثورة یستقبل حشدا من المعلمین واصحاب الثقافة

وافاد "مركز نشر وحفظ مؤلفات آیة الله العظمى الخامنئي"، ان سماحته استقبل صباح الیوم (الاربعاء) حشدا من المعلمین واصحاب الثقافة من أرجاء البلاد في حسینیة الامام الخمینی (رض) بطهران.
وسنوافیكم بتفاصیل هذا اللقاء لاحقا.
انتهی** 3280
طهران/11ايار/مايو/ارنا استقبل قائد الثورة الاسلامیة آیة الله العظمى السید علي الخامنئي، صباح الیوم الاربعاء، حشدا من المعلمین واصحاب الثقافة الذین قدموا لزیارة سماحته من كافة أرجاء البلاد.
وافاد "مركز نشر وحفظ مؤلفات آیة الله العظمى الخامنئي"، ان سماحته استقبل صباح الیوم (الاربعاء) حشدا من المعلمین واصحاب الثقافة من أرجاء البلاد في حسینیة الامام الخمینی (رض) بطهران.
وسنوافیكم بتفاصیل هذا اللقاء لاحقا.
انتهی** 3280
طهران/ 9 أیار/ مایو/ ارنا- قال سماحة قائد الثورة الاسلامية "آية الله العظمى السيد علي الخامنئي"…
طهران / 8 ايار / مايو / ارنا – قال قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي خامنئي"،…
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