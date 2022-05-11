١١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٢:١٤ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84748905
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قائد الثورة یستقبل حشدا من المعلمین واصحاب الثقافة

قائد الثورة یستقبل حشدا من المعلمین واصحاب الثقافة

طهران/11ايار/مايو/ارنا استقبل قائد الثورة الاسلامیة آیة الله العظمى السید علي الخامنئي، صباح الیوم الاربعاء، حشدا من المعلمین واصحاب الثقافة الذین قدموا لزیارة سماحته من كافة أرجاء البلاد.

وافاد "مركز نشر وحفظ مؤلفات آیة الله العظمى الخامنئي"، ان سماحته استقبل صباح الیوم (الاربعاء) حشدا من المعلمین واصحاب الثقافة من أرجاء البلاد في حسینیة الامام الخمینی (رض) بطهران.

وسنوافیكم بتفاصیل هذا اللقاء لاحقا.

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