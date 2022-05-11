القبض على اثنين من رعايا دولة اوروبية حرضا على إثارة الفوضى في ايران

وأشارت وزارة الأمن في بيان إلى اعتقال هذين الشخصين الذين دخلا البلاد بهدف استغلال مطالب بعض الطبقات والشرائح في البلاد وتغيير اتجاه المطالب العادية إلى الفوضى والاضطرابات وزعزعة استقرار المجتمع.

واوضحت إن مهمة هذين الشخصين كانت توجيه وربط الشبكات والأفراد المغرضة داخلياً، لحرف اتجاه المطالب الشعبية للشرائح المجتهدة في المجتمع وتحويلها الى الفوضى والتخريب وانعدام الأمن.

واضاف البيان ان المعتقلين الاثنين وهما من رعايا دولة أوروبية (دون تسميتها) خبيران في خلق أعمال الشغب وزعزعة الاستقرار ولهما علاقات مع أجهزة المخابرات الاجنبية، مشيرا الى ان للمعتقلين خبرة لسنوات في تدريب عملاء محليين في العديد من البلدان لتنفيذ سيناريو مماثل.

واكد ان وزارة الامن كانت تراقب هذين الشخصين منذ لحظة وصولهما إلى إيران حتى لحظة اعتقالهما، وكانت ملمة بجميع برامجهما واجتماعاتهما السرية، وصلتهما بمنظمة غير قانونية تسمى "المجلس التنسيقي لنقابات اصحاب الثقافة والمعلمين".

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