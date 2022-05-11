الصحة الإيرانية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاربعاء الى 141 الفا و198 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 453 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و226 الفا و672 شخصا.

وأضافت أن 818 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 12 الف و770 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و622 ألفا و353 شخصا خضعوا حتى الآن لhختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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