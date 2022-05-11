١١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٢:٣٣ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84749230
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حزب الله اللبناني يدين اغتيال الصحفية شیرین ابوعاقلة

حزب الله اللبناني يدين اغتيال الصحفية شیرین ابوعاقلة

طهران/ 11 أیار/ مایو/ ارنا- ادان حزب الله اللبناني جريمة الاغتيال البشعة للصحفية الفلسطينية شيرين ابوعاقلة برصاص قوات الکیان الاسرائيلي.

وأصدرت العلاقات الاعلامية في حزب الله بيانا جاء في نصه:

"تتقدم العلاقات الاعلامية في حزب الله من قناة الجزيرة ومن عائلة الشهيدة ‏شيرين ابوعاقلة ومن الزملاء الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام ‏الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني بأحر التعازي والمواساة باستشهاد ‏الزميلة شيرين أثناء قيامها بتغطية العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين في ‏الضفة الغربية، وهي الاعلامية المقاومة التي لم تتأخر يوماً في تغطية وقائع ‏الإجرام الصهيوني ضد شعبها طيلة 20 عاماً.‏

ان استشهاد الزميلة شيرين أبوعاقلة في قلب الحدث يؤكد الدور الهام ‏والرئيسي الذي يضطلع به الاعلاميون الشجعان في فضح الاعتداءات  ‏الارهابية الاسرائيلية اليومية والتي يحاول الاحتلال طمسها عبر التضييق ‏الشديد على الاعلاميين ووسائل الإعلام. ‏

إننا إذ ندين هذه الجريمة البشعة، نستنكر بشدة اعتداءات قوات الاحتلال ‏الاسرائيلي على الاعلاميين، ونطالب المنظمات الإعلامية الدولية والأمم ‏المتحدة والجهات الحقوقية بإدانة إسرائيل في المحافل الدولية ومنعها من ‏التعرض للإعلاميين والاعتداء عليهم". ‏

انتهی**3269

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