١١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٣:١٤ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84749263
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باقري یلتقي نائب مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي

باقري یلتقي نائب مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي

طهران/ 11 أیار / مایو/ ارنا- التقى ظهر الیوم (الأربعاء) نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني" نائب مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا".

وکتب مورا في تغريدة له علی تویتر قبل رحلته الی طهران: "سأذهب إلى طهران مرة أخرى للقاء علي باقري ومسؤولين آخرين حول محادثات فيينا وقضايا أخرى وتستمر المفاوضات لحل الخلافات المتبقية".

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