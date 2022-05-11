باقري یلتقي نائب مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي

طهران / 10 ايار / مايو / ارنا – قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني" : ان تحقيق التقدم في مفاوضات فيينا لرفع الحظر الظالم، والذي يتم متابعته عبر زيارة (مساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي) "انريكي مورا" لطهران، وتزامن ذلك مع خطة التحول الاقتصادي، مؤشر على المام الحكومة الايرانية بشأن اهم الملفات السياسية والاقتصادية في البلاد.